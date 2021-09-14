Mustafa Sarıgül'den kafa karıştıran açıklamalar: Ofsaytı kaldıracağız - Haberler
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Mustafa Sarıgül'den kafa karıştıran açıklamalar: Ofsaytı kaldıracağız

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Bir televizyon programında canlı yayın konuğu olan Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, futboldaki ofsayt kuralını kaldıracağı vaadinde bulundu. Sunucunun "Bu kural dünyada var" demesi üzerine Sarıgül ise "İşte dünyada da kaldırmamız lazım" ifadelerini kullanarak kafaları karıştırdı.

Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Canlı yayında konuşan Sarıgül, futbol maçlarında ofsaytı kaldırma vaadinde bulunarak bu kuralla ilgili rahatsızlığını belli etti.

"DÜNYADA DA KALDIRMAMIZ LAZIM"

Sarıgül'ün "Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım. Tartışalım bu konuyu. Ofsayt maçı şey yapıyor" ifadelerine programın sunucusundan "Ama dünyada var" yorumu geldi. Bunun üzerine Sarıgül ise "İşte dünyada da kaldırmamız lazım" yanıtını verdi. Devam eden açıklamalarında ise "Yenilik ve değişim istiyoruz biz. Değişimden bahsediyorum. Ben Türkiye Değişim Partisi'nden bahsediyorum." dedi.

"OFSAYTA DÜŞMEKTEN Mİ KORKUYORSUNUZ?"

Sunucudan gelen "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" esprisine Sarıgül'ün kahkahalarla gülmesi ise gözlerden kaçmadı.

Mustafa Sarıgül'den kafa karıştıran açıklamalar: Ofsaytı kaldıracağız
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Haber: Mustafa Sarıgül'den kafa karıştıran açıklamalar: Ofsaytı kaldıracağız - Haberler
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