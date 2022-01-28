Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı! Elini masaya sertçe vurup fırçaladı - Haberler
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Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı! Elini masaya sertçe vurup fırçaladı

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Kurduğu Türkiye Değişim Partisi'yle yeniden siyasete atılan Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem olacak videolar çekmeye devam ediyor. Tiktok hesabından yaptığı paylaşımda partisinin Bodrum ilçe başkanını fırçaladı. İlçedeki üye sayısını beğenmeye Sarıgül, elini masaya vurarak, "Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!" dedi.

Türkiye Değişim Partisi'ni kurduktan sonra siyasette aktif bir rol izlemeye başlayan Mustafa Sarıgül, bu kapsamda sosyal medyayı da sıkça kullanıyor. Paylaştığı videolarla sık sık gündeme bomba gibi düşen Sarıgül'ün bu kez partisinin Bodrum ilçe başkanını azarladı.

"170 ÜYE OLUR MU?"

Sarıgül,170 üye yaptığı için Bodrum ilçe başkanını azarladığı videoda ilçe başkanına "Koca Bodrum'da 170 üye olur mu?" diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına "Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!" diyerek de talimat verdi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Güncel, Haber

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