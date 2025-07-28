Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, Lvbel C5'in "Havhavhav" şarkısına yönelik yaptığı esprili yorum, sosyal medyada tartışma yarattı. Sandal'ın "Miyav Miyav diye bir şarkı yapsam mı?" sözlerine Lvbel C5'ten sert yanıt geldi. Mustafa Sandal Lvbel C5 olayı nedir?

MUSTAFA SANDAL İLE LVBEL C5 ARASINDA POLEMİK

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, Lvbel C5'in "Havhavhav" şarkısına yönelik yaptığı esprili yorum, sosyal medyada tartışma yarattı. Sandal'ın "Miyav Miyav diye bir şarkı yapsam mı?" sözlerine Lvbel C5'ten sert yanıt geldi.

MUSTAFA SANDAL'IN "MİYAV MİYAV" ESPRİSİ

Mustafa Sandal, bir konserinde dinleyicilerine şaka yollu bir itirafta bulundu:

"Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav diye bir şarkı yapsam mı?' diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim, içime sinmedi. Olmaz, dedim, sen özünden vazgeçme."

Bu sözler, Lvbel C5'in "Havhavhav" gibi hayvan sesleri içeren şarkılarına gönderme olarak yorumlandı.

LVBEL C5'TEN SERT CEVAP

Lvbel C5, Mustafa Sandal'ın sözlerine hızlı ve keskin bir yanıt verdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada:

"Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Büyüklerimiz konuşuyor, biz bir şey demeyelim, saygılı olalım. Premium üyeyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ona şarkı vermem."

Bu ifadeler, iki sanatçı arasındaki gerilimi iyice artırdı.

TARAFLARIN TAKİPÇİLERİNE YANSIMALARI

Tartışma, sosyal medyada taraftarlar arasında da bölünmeye neden oldu. Kimi Mustafa Sandal'ın esprisini desteklerken, kimileri de Lvbel C5'in cevabını haklı buldu. Olay, müzik dünyasında farklı kuşakların tarz ve yaklaşım farkını da gözler önüne serdi.