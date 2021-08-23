Mustafa Sandal: Emina ile sorunları aramızda hallederiz

MUSTAFA Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde seyirciyle buluştu.

MUSTAFA Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde seyirciyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik" dedi.

Eski eşi Emina Jahovic'e verdiği nafakanın iptali için açtığı dava hakkında konuşan Mustafa Sandal, "Bizim iki güzel evladımız var. Onları iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sorunlarımızı kendi aramızda bir şekilde hallederiz" diye konuştu.

MELİS İLE MUTLUYUZ

Melis Sütşurup ile uzun süredir aşk yaşayan Mustafa Sandal, "Her şey güzel, mutluyuz" dedi. Muhabirlerin "Kısa süreli bir ayrılık yaşamıştınız. Pişman mısınız?" sorusuna ise şarkıcı, "Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam ancak dediğim gibi mutluyuz" yanıtını verdi.

DÜET GECESİ

Mustafa Sandal konserinde ünlü isimleri de ağırladı. Konserin ikinci yarısında şarkıcı, sahneye önce Ersay Üner'i davet etti. Üner'le "Hay Hay" şarkısını söyleyen Sandal, ardından Doğu Demirkol'u sahneye aldı, komedyen ile birlikte de "Tekrar" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: Hürriyet