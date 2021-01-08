Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hakkında detaylar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hakkında detaylar

08.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:51
Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hakkında detaylar

Ünlü sunucu Seren Serengil, 5. kez nikah masasına oturacak. Son olarak olaylı bir şekilde Yaşar İpek'le olan evliliğini sonlandıran Serengil, Instagram'da yaptığı açıklamada Mustafa Rahman Tohma'ya 'evet' dediğini açıkladı. Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hakkında detaylar

Mustafa Tohma ve Seren Serengil'in evlilik kararı magazin haberlerinde yer aldı. Geçtiğimiz yıldan beri beraber oldukları konuşulan çiftin adı bir süre önce Seren Serengil'in yanında çalışan hizmetlisinin uğradığı darp iddialarında yer almıştı. Hatay Antakya doğumlu olan ve yaşamına orada devam eden Mustafa Rahman Tohma bir kaç defa modellik yapmış.

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor.

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hakkında detaylar
MUSTAFA RAHMAN TOHMA

Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hakkında detaylar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 21:02:23. #1.14#
title