Mustafa Özuslu: "Un var, şeker var, yağ var, bu helva olacak"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'yu ziyaret eden Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan ve federasyon üyeleri yeni bir ihtisas fuarı taleplerini iletti. Mustafa Özuslu ise "Biz kamu gücünü temsil ediyoruz ve bunu yapmaya amadeyiz, yapmak istiyoruz. Un var, şeker var, yağ var, bu helva olacak. İZFAŞ bunun için var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan ve federasyona üye derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı'nın da katıldığı ziyarette sektör üyeleri yeni bir ihtisas fuarı taleplerini iletti. İzmir'in fuarcılık konusundaki tarihi misyonuna atıfta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Başkanımız Tunç Soyer İzmir'in tanıtımı için her şeyi yapıyor. Biz kamu olarak size destek olacağız ki işbirliğiyle büyük bir sinerji ortaya çıksın. Fuarcılığı büyüttükçe herkes kazanacak. Bu şehrin kalkınmasını, daha fazla turist gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Kente ve ülkeye katkı sunmayı hedefliyoruz"

Yatırımcıya verilecek güveni İZFAŞ'ın sağlayacağını belirten Özuslu, "Hangi sektör fuarını burada yapmak istiyorsa oturup konuşabiliriz. O irade var. Biz kamu gücünü temsil ediyoruz ve bunu yapmak istiyoruz. Un var, şeker var, yağ var, bu helva olacak. İZFAŞ bunun için var" ifadelerini kullandı.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise İZFAŞ'ın kar amacı gütmeyen bir kamu kurumu olduğunu belirterek, kentin ve ülkenin ithalat ve ihracatına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

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