Mustafa Mutlu Kimdir?

Gazeteci yazar olan Mustafa Mutlu, son zamanlarda biyografisi hakkında sıkça araştırma yapılan kişiler arasında yerini aldı. Hayatını gazeteciliğe adayan Mustafa Mutlu' nun kim olduğu, hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edin. Mustafa Mutlu Kimdir? Mutlu'nun kariyeri ve hayatı hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gazeteci yazar olan Mustafa Mutlu, son zamanlarda biyografisi hakkında sıkça araştırma yapılan kişiler arasında yerini aldı. Hayatını gazeteciliğe adayan Mustafa Mutlu' nun kim olduğu, hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edin. Mustafa Mutlu Kimdir? Mutlu'nun kariyeri ve hayatı hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte

MUSTAFA MUTLU KİMDİR?

Mustafa Mutlu, 9 Şubat 1961'de Kırşehir'de doğdu.

-Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite sınavlarında sadece 5 tercihte bulundu... Beşi de o dönemde ülkemizde bulunan Basın Yayın Yüksek Okulları'ydı.

-1984 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

-Gazeteciliğe 1982 yılında Türk Haberler Ajansı'nda Gece Sorumlusu olarak başladı.

-1984 yılında DÜNYA Gazetesi'ne Haber Müdürü olarak geçti.

-1986-1996 yılları arasında bu gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı.

-1996'da SABAH Grubu'na geçerek, bir ekonomi gazetesi olan Liberal Bakışı çıkardı.

-1998'de Türkiye'nin ilk ekonomi haber kanalı olan Kanal-E'nin Genel Yayın Müdürlüğü'nü yaptı. Kanalın Korkmaz Yiğit'e satılmasıyla bu görevinden ayrılarak, Star Gazetesi'nin kuruluşunda Ekonomi Müdürü ve yazar olarak görev aldı. 1999 yılında Ekonomi Müdürlüğü'nü bırakarak görevini yazar olarak sürdürdü.

-2004 yılında VATAN Gazetesi'ne geçti.

-Yazarlık görevini halen bu gazetede sürdüren Mustafa Mutlu, aynı zamanda 3 yıldan bu yana da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Saymanı olarak görev yapıyor.

-Mutlu, 1999 ve 2003 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Yılın Gazetecisi", 2004 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin "Yılın Yazarı" ödüllerini kazandı...

-Bunların dışında da çok sayıda ödülü bulunan Mutlu, gazeteci Ferda Volkan Mutlu'yla evli ve 19 yaşında bir kız çocuk babası...

-Mustafa Mutlu, 25 yıldır gazetecilik dışında hiçbir iş yapmadı.