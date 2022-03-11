Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç biyografisi!

Mustafa Mert Koç kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Melisa Aslı Pamuk ile ilişkisiyle de gündeme gelen genç oyuncu Mustafa Mert Koç'un hayatı merak edildi. Zaman zaman sosyal medya gündemine gelen Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç film ve dizileri neler? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni,.1994, İstanbul doğumlu. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ayrıca Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.

Ayrıca, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelmiştir.