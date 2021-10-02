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Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

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Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

Şarkıcı Mustafa Keser, önceki gece sahne aldığı Ataköy Nossa Costa çıkışı görüntülendi. Keser, Bülent Ersoy ile sunduğu "Benzemez Kimse Bize" adlı programın yayından kaldırılmasına ilişkin şok eden açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Sanatçı Mustafa Keser, yayından kaldırılan ' Benzemez Kimse Bize' programıyla ilgili olarak; "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde bir basın toplantısı yaparak sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." açıklamasını yaptı.

"TÜM TÜRKİYE ŞOK OLACAK"

Sözlerini sürdüren Keser, "Bülent Ersoy ile henüz görüşmedim. Gerekli olan açıklamayı sosyal medyadan yaptım. Bülent Ersoy hakkında detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağım. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

Detaylı bir basın toplantısı düzenleyecek olan Keser, Bülent Ersoy'un canlı yayına alkollü çıkıp çıkmadığını da açıklayacağını söyledi.

Programın kesin yayından kaldırılma nedeni hakkında Star TV'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE MUSTAFA KESER'İN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

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Haber: Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması - Haberler Magazin
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