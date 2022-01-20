Mustafa İmre kimdir? Yeşim Salkım'ın eski eşi Mustafa İmre'yle paylaşımı...

Magazin gündeminin takip edilen isimlerinden olan Yeşim Salkım, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Son yaptığı paylaşımla dikkat çeken Salkım, eski eşiyle eski bir fotoğrafını paylaştı. Peki, Yeşim Salkım'ın paylaştığı Mustafa İmre kimdir? Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında? Yeşim Salkım'ın evlilikleri... Yeşim Salkım evli mi?

Mustafa İmre kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 53 yaşındaki sanatçı kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken kızı Gizem İmre'nin babası olan eski eşiyle nikah günlerine ait bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

MUSTAFA İMRE KİMDİR?

5 kere evlilik yapan Yeşim Salkım'ın 1988 - 1990 yılları arasında evli kaldığı isim Mustafa İmre'dir. İlk eşi ve kızı Gizem İmre'nin babası olan iş insanı Mustafa İmre ile nikahlarında çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Salkım, o karenin altına ''Ben hep yüreğimin sesini dinledim o nereye ben oraya #tbt #ilkaşk @gizem.salkm kızımın babası nikah günü #mustafaimre'' notunu düştü.

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

12 Nisan 1968'de Ankara'da doğan Yeşim Salkım Arnavut kökenli Türk şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusudur.

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım Ankara'da doğdu, Kavaklıdere'de büyüdü. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Ödülleri

38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001, En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı)

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - 2001, En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı

1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı

YEŞİM SALKIM'IN EVLİLİKLERİ

2009 - 2015 Hakan Eratik

2006 - 2007 İlker İnanoğlu

2003 - 2005 Arben İçli

1998 - 2001 Hakan Uzan

1988 - 1990 Mustafa İmre

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