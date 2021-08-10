Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, aslen nerelidir? Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı ile akraba mı?
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Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, aslen nerelidir? Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı ile akraba mı?

Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, aslen nerelidir? Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı ile akraba mı?
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22. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekilliği yapan Mustafa Ilıcalı, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, aslen nerelidir? Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı ile akraba mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı ve bazı İBB şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İBB Başkan Danışmanlığı yapan Mustafa Ilıcalı ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA ILICALI KİMDİR?

15 Haziran 1954'te Erzurum'da doğdu. Baba adı Nazif, anne adı Behice'dir. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcasıdır.

Prof. Dr. (Ulaştırma) Öğretim Üyesi, İnşaat Yüksek Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ulaştırma üzerine yaptı.

2000-2015 yılları arasında Yıldız Teknik, Bahçeşehir ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde profesör olarak görev yaptı. Ülkemizde, 'Ulaştırma Mühendisliği' kavramının oluşmasını ve ilk defa BAU'da bölüm açılmasını sağladı. Trafik güvenliğinin geliştirilmesi hususunda birçok çalışma yürüttü. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı ve bazı İBB şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İBB Başkan Danışmanlığı yaptı.

22. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Batı Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Üyeliği ve Türkiye-Avusturya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsüdür.

İngilizce bilen Ilıcalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Mustafa Ilıcalı kimdir? Mustafa Ilıcalı kaç yaşında, aslen nerelidir? Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı ile akraba mı? - Haberler
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