Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'daki engelliler dernekleri ile bir araya geldi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Toplantıda; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sosyal Hizmetler Müdürü Nergis Mustafapaşa, Keşan Engelliler Derneği Başkanı Fatma Öz ve Keşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emine Sönmez ile bir araya gelerek, Engelliler Günü yapılacak etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Helvacıoğlu "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmek adına elimizden gelen her türlü gayreti· gösteriyor, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.Bu şehirde nerede belediyemize ihtiyaç duyan bir hemşehrimiz varsa bütün iyi niyetimizle, bütün gayretimizle ve bütün samimiyetimizle yanında olmaya çalışıyoruz.Her daim nerede bize ihtiyaç duyan bir hemşehrimiz varsa onun yanında olmanın gayretinde olacağız" dedi.

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