Mustafa Erdoğan Gülben Ergen'i sevmedi mi?
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Mustafa Erdoğan Gülben Ergen'i sevmedi mi?

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Jülide Ateş'in sunumuyla 40, Haber Global ekranlarında her Perşembe ekrana gelmeye devam ediyor.

Mustafa Erdoğan Gülben Ergen'i sevmedi mi?
30.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:23

İşte 40'tan satır başları.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gülben Ergen yıllar önce vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen'le gelen soruda ise gözyaşlarına boğuldu. Jülide Ateş'in "Hayatında kardeşim diyerek güç aldığın hiç başka biri olmadı mı?" sorusunu Gülben Ergen, ağlayarak yanıtladı ve şu cümleleri kurdu: "Hayır. Olamaz ki. O benim ses çıkartamadığım çok şeye 'ne yapıyorsunuz benim kardeşime' diyerek beni korurdu. Kızardı, çok kızardı, çok güzel korurdu. Abi işte... Hiçbir şey onun yerini tutamaz. Abisi olanlar abisine iyi sarılsın. Bir kız çocuğu için çok büyük bir eksiklik... Benim için çok büyük eksiklik ya da... Hem abimi hem babamı kaybetmiş olmak, gidip birine şikayet etmiş olmak, nazlanmak, bir şey istemek, ben hiç yaşayamadım bunları."

MUSTAFA ERDOĞAN, GÜLBEN ERGEN'İ SEVMEDİ Mİ?

Jülide Ateş, "Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan ile 8 yıl süren bir evlilik yaşadınız 'Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye çocuklarını sevmektir ama sevmedi' dediniz, Mustafa Erdoğan Gülben Ergen'i sevmedi mi sorusunu yöneltince Gülben Ergen "Boşanmanın hemen ertesinde bir tv programıydı bu, böyle söylemiştim. Elbette ki 8 yıl boyunca sevilmemek mümkün mü? 8 yıl evli kaldığımıza göre mutlaka ki ben sevdi, saydı değer verdi. Ama boşanma psikolosiyle, 3 çocukla boşanmak kolay verilen bir karar değildi, çok uzun süre düşünerek aldım ben bu kararı. O kırgınlıkla söylenmiş bir şey. Tabii ki beni sevdi ve değer verdi" cümleleriyle yanıtladı.

YANLIŞ ADAMLARI SEVDİM VE GÜVENDİM

Gülben Ergen "Beni ağlatmak erkekleri hep çok mutlu etti demişsin. Hep yanlış adamları sevmişim diyor musun?" sorusuna yöneltilince "Hep değil. Çoğunlukla yanlış adamları sevmişim ve güvenmişim..." dedi.

BENİ SAHTE GÖRENLER OLABİLİR!

Jülide Ateş'in Gülben Ergen'e yönelttiği sorulardan biri de, sevenlerinin ya onu çok sevmesi, ya da sevmeyenlerin kıyasıyla eleştiriyor olması oldu. Ve Ateş soruyu yöneltti: "Gülben Ergenhep tribünlere mi oynuyor?"

Gülben Ergen'in bu soruya verdiği cevabın satır başları ise söyle oldu: "Bir magazin muhabiriyle bir yerden çıktığımda kamera gördüğümde ne kadar samimi olabilirim, ne kadar kendim gibi olabilirim? O kameranla o muhabirle biz akraba değiliz ki! O anki sinirim dramımı bir şekilde törpüleyip benden haber alarak işini yapmaya çalışıp,en uç haberi arıyor, ben de ona en az açık vermekle yükümlüyüm. En az açık vermeye çalışırken suratıma bir gülümseme yerleşiyor, bende kendimi görünce niye gereksiz yere gülmüşüm ki sahte ve gereksiz bir şekilde diyorum, o defansa geçmek!"

ARTIK ZİKİRMATİK KULLANMIYORUM

Gülben Ergen, Haber Global ekranlarında 30 Nisan Perşembe akşamı 20:55'de yayınlanacak 40 programında, tüm sorulara büyük içtenlikle yanıt verdi.

Bir dönem kullandığı ve elinden düşürmediği zikirmatik sorusunu "Kullanmıyorum artık, dışarı çıkarken almıyorum. Bu kulla Allah arasında olan bir şey, dışarı çıkarken takmazsan eleştirilmiyorsun" diyerek yanıtladı.

VE HÜLYA AVŞAR SORUSU...

Gülben Ergen, yıllar sonra ilk kez Hülya Avşar'la ilgili soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı. Yıllar sonra karşılaştıklarına aralarında ne yaşandı, birbirlerine ne söylediler? Gülben Ergen Hülya Avşar'la ilgili "Ben zarar görmedim" cümlesini neden kullandı?

Kaynak: Bültenler

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