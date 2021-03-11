Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler

Koronayı atlatanları bekleyen yeni tehlike! Bu 4 belirti görülürse hemen doktora gidin

Kocasını bulmak için yayına çıkan hamile kadının gelen telefonla dünyası başına yıkıldı

Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi kurmak istiyorum

1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan Mustafa Sarı (80), komşuları tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan Mustafa Sarı (80), komşuları tarafından kurtarıldı.

Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı, 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı. Sarı'yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı'yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN