Mustafa Cihat Kılıç kimdir? Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?

Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç, izleyicilerin merak konusu haline geldi Ekran başında yarışmayı izleyen seyirciler, Mustafa Cihat Kılıç kimdir, sorusunun yanıtını araştırdı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyicilerin beğenisini topluyor. Program izleyicileri merak konusu haline gelirken Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürileri merak edildi. Peki, Mustafa Cihat Kılıç kimdir?

KURANI KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI SUNUCUSU MUSTAFA CİHAT KILIÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Kasım 1976

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: İstanbul

Mustafa Cihat 1976 Kasım ayında İstanbul'da doğdu.İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mustafa Cihat Kılıç aslen Ispartalıdır.

Lise döneminde arkadaşları ile birlikte bir müzik grubu kurmuş ve radyo'da çalışmıştır. Özellikle müzik severler tarafından Emri Olur isimli eseri ile tanınmıştır.

Mustafa Cihat 1998 yılında ezgi dünyasının yine sevilen seslerinden olan Eşref Ziya Terzi ile birlikte Marmara Müzik isimli şirketi kurmuştur. 2002 yılında ilk albümü'nü Hüzün Mısraları ismi ile çıkarmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyosu Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yakında çıkacak olan Fizani isimli albüm çalışmalarını sürdürmektedir.