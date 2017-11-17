Mustafa Ceceli, Mehmet'in Gezegeni'ne Konuk Oldu!

Gezegen Mehmet'in sorularını içtenlikle yanıtlayan Ceceli, sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirdi.

" YURTTAYKEN OTURUP KRAL ÖDÜL TÖRENİ'Nİ İZLERDİK"

Mustafa Ceceli, Kral Grubu'nun kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak sohbete başladı. Ceceli, "Kral Müzik Ödülleri'nde ödül almayı eskiden hayal bile edemezdim. Üniversitede yurttayken televizyonda seni izlerdim ve o müzik ödül töreni dün gibi hafızama kazılıdır" dedi.



" BENİ İLK KEŞFEDEN SEZEN AKSU'DUR"

Gezegen Mehmet, Mustafa Ceceli'ye sesini kimin keşfettiğini sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Beni ilk keşfeden Sezen Aksu'dur. Sezen hanım; "Herkes söylüyor, sende bir şeyler söyle' demişti. Ben de Levent Yüksel'den 'Kadınım' şarkısını söylemiştim ve sonra 'Hadi yeni prodüksiyon' diye ayağa fırlamıştı" sözleriyle anlattı.



KEMAN ÇALAMIYORUM



Pek çok enstrüman çaldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çalamadıklarımı söyleyeyim. Keman çalamıyorum ve nef üfleyemiyorum. Benim en iyi çaldığım enstrüman piyanodur" dedi.

DETONE OLDUM DİYE ÇOK KORKMUŞTUM