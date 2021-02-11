Mustafa Ceceli – Dayanak şarkı sözleri

Yaptığı müzikler ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden Mustafa Ceceli Sırdaş'ı geçtiğimiz günlerde paylaştı. Sosyal medyada yayılan Dayanak şarkısını yorumlayan Ceceli'nin klibi büyük beğeni topladı. İşte, Mustafa Ceceli – Dayanak şarkı sözleri

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Dayanak şarkısı klibi ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Dinleyenlerin beğendiği şarkı aynı zaand aklibi ile de beğeni topladı ve Mustafa Ceceli – Dayanak şarkı sözleri araştırıldı.

MUSTAFA CECELİ – DAYANAK ŞARKI SÖZLERİ

Söz-Müzik: Doğukan Sarıtaş

Dayanak'' şarkı sözleri ile;

Küsmüş bana üzmüşüm yari

Affet bari insanlık hali

Mazi derin ayrılık ani

Gökyüzüne bir bak kalmadı mavi

Hiç anlamaz mısın sen halden?

Ne değişti söyle ne farkı var dünden?

Isıtabilir mi geride ki küller

Yorgun, argın, yalnız üşürken?

Kal bana bir dayanak

Daha da yanamam

Buna dayanamam

Vursunlar beni

Yok benim hiç halim yok

Mecalim yok

Yalana dolana

İnancım kalmadı

Çiz beni karalama defteri gibi

Ya da sil yaralama yüreğimi

Gelsin yangın üzerime

Varsın beni yaksın

Git yediremedim daha kendime

Konduramadım kuşu taş kalbine

Dün seni tarihe gömdüm

Taşa yazılı özürüm

Kal bana bir dayanak

Daha da yanamam

Buna dayanamam

Vursunlar beni

Yok benim hiç halim yok

Mecalim yok

Yalana dolana

İnancım kalmadı