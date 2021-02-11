Mustafa Ceceli – Dayanak şarkı sözleri
Yaptığı müzikler ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden Mustafa Ceceli Sırdaş'ı geçtiğimiz günlerde paylaştı. Sosyal medyada yayılan Dayanak şarkısını yorumlayan Ceceli'nin klibi büyük beğeni topladı. İşte, Mustafa Ceceli – Dayanak şarkı sözleri
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Dayanak şarkısı klibi ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Dinleyenlerin beğendiği şarkı aynı zaand aklibi ile de beğeni topladı ve Mustafa Ceceli – Dayanak şarkı sözleri araştırıldı.
MUSTAFA CECELİ – DAYANAK ŞARKI SÖZLERİ
Söz-Müzik: Doğukan Sarıtaş
Dayanak'' şarkı sözleri ile;
Küsmüş bana üzmüşüm yari
Affet bari insanlık hali
Mazi derin ayrılık ani
Gökyüzüne bir bak kalmadı mavi
Hiç anlamaz mısın sen halden?
Ne değişti söyle ne farkı var dünden?
Isıtabilir mi geride ki küller
Yorgun, argın, yalnız üşürken?
Kal bana bir dayanak
Daha da yanamam
Buna dayanamam
Vursunlar beni
Yok benim hiç halim yok
Mecalim yok
Yalana dolana
İnancım kalmadı
Çiz beni karalama defteri gibi
Ya da sil yaralama yüreğimi
Gelsin yangın üzerime
Varsın beni yaksın
Git yediremedim daha kendime
Konduramadım kuşu taş kalbine
Dün seni tarihe gömdüm
Taşa yazılı özürüm
Kal bana bir dayanak
Daha da yanamam
Buna dayanamam
Vursunlar beni
Yok benim hiç halim yok
Mecalim yok
Yalana dolana
İnancım kalmadı