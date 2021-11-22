Yörük kızı Müslüme son dakika gelişmeleri! Müslüme Yağal kimdir, nasıl öldü? 3 yaşındaki Müslüme öldürüldü mü?
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Cuma günü yayınının son dakikalarında ölü bulunduğu bilgisini paylaştığı 2,5 yaşındaki Müslüme Yagal'ın ölümüyle ilgili daha önce hiç konuşulmayan ayrıntıları bugün paylaştı. Aile bireylerinin de sorguda olduğu olay hakkında Müslüme Yağal kimdir, nasıl öldü? 3 yaşındaki Müslüme öldürüldü mü? sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Müslüme'nin katili bulundu mu? Müslüme neden öldü, nasıl öldü?
Müslüme Yağal kimdir, nasıl öldü? 3 yaşındaki Müslüme öldürüldü mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuştu. Peki, Müslüme'nin katili bulundu mu? Müslüme neden öldü, nasıl öldü?
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin sır ölümü araştırılıyor. Küçük kızın dağ başındaki cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." dedi.
Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.
Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Müslüme'nin babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada, "M.Y.'nin ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. M.Y.'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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