Yörük kızı Müslüme son dakika gelişmeleri! Müslüme Yağal kimdir, nasıl öldü? 3 yaşındaki Müslüme öldürüldü mü?

Müslüme Yağal kimdir, nasıl öldü? 3 yaşındaki Müslüme öldürüldü mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuştu. Peki, Müslüme'nin katili bulundu mu? Müslüme neden öldü, nasıl öldü?

MÜSLÜME YAĞAL OLAYI NEDİR?

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.

MÜSLÜME YAĞAL ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin sır ölümü araştırılıyor. Küçük kızın dağ başındaki cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." dedi.

AKRABALARININ İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Müslüme'nin babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada, "M.Y.'nin ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. M.Y.'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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