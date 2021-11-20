Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4) - Haberler
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Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)

MÜSLÜME OLAYINDA AİLE FERTLERİ SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİMersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne...

MERSİN (DHA) - MÜSLÜME OLAYINDA AİLE FERTLERİ  SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.


Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)

Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)

Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)

Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)

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Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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