MERSİN (Haberler.com) - Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu. Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Peki Müslüme öldü mü, öldürüldü mü? Müslüme'nin katili kim? Müslüme 7 kilometre uzağa nasıl gitti? sorularına cevap aranıyor.

MÜSLÜME ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarına konuk olan İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, bölgedeki güvenlik güçlerinin Müslüme'nin bulunduğu 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alana tek başına gidemeyeceğini söylediklerini aktardı. Uludağ, bölgedeki sarp kayalıkların, dik yokuşların varlığına da dikkat çekti.

CNN Türk ekranlarında yürek dağlayan konuyu konuşan İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Müslüme'yi yaklaşık 100 kişilik bir ekibin aradığını söyledi. Uludağ, "Ekipler Müslüme'nin kaybolduğu çadırın etrafında 25 kilometrelik bir alanı taramaya alıyor. Hava gözetleme uçakları ve drone'lar ile havadan da aradılar. Çalışmalar yaklaşık 9-10 gün sürdü. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre rakımlık dağlık bir alanda bulundu. Peki Müslüme oraya nasıl gitti? Güvenlik güçleri, Müslüme'nin oraya vahşi bir hayvan tarafından götürüldüğü izine rastlamadıklarını söyledi. Bedeninde vahşi hayvan kaynaklı bir bozulma yok. Ancak kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.

"KENDİSİNİN ORAYA GİDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

2.5-3 yaşındaki bir çocuk buraya nasıl gider, asıl konu bu. Çocuk yolunu şaşırıp kendi gitmiş olabilir mi dediğimizde güvenlik uzmanları 'Mümkün değil' dediler. 500 metre rakımdan bahsediyoruz. Daha önemli bir detay var; burada sarp kayalıklar, dik yokuşlar varmış. Her şeyi dediğimiz gibi küçük kızın ölüm nedeni ortaya çıkaracak." dedi.

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