Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı?

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilmişti. Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

MÜSLÜME'NİN DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?

Yörük kızı müslümenin cansız bedeninin bulunmasının ardından tüm aile fertleri savcılık tarafından sorguya alındı. Dede hariç tüm aile fertleri sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklandı. Dede Hasan Yağal'ın neden tutuklandığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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