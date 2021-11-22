Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin sır ölümü araştırılıyor. Küçük kızın dağ başındaki cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." dedi.
Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu. Müslüme'nin cansız bedeninin çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın anne ve babası dahil olmak üzere bazı akrabaları 3 gündür emniyette ifade veriyor.
Bugün Müge Anlı'nın programında da küçük kızın sır ölümüyle ilgili detaylar ele alındı. Müslüme'nin bulunduğu yerle ilgili konuşup bazı detaylara dikkat çeken Anlı, "Küçük kızı bulan çobanın da anlattığına göre çocuğun bulunduğu yer ailenin merası. Yani onlara tahsis edilen yer. O bölgede hayvanlar birbirine karışmasın diye ailelere belirli alanlar tahsis ediliyor." dedi.
Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak ise yayına telefonla bağlanıp "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." ifadelerini kullandı.
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