Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve ailesinden sadece dedesi tutuklanan Müslüme Yağal'ın ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. "İfadede neler söylediniz?" sorusunu cevaplayan ağabey Hasan Yağal, "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" dedi.

Türkiye, Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin nasıl öldüğünü merak ediyor. Gözaltına alınan tüm aile bireyleri serbest bırakılırken, dedenin tutuklanması olayla ilgili endişleri artırdı. Dün "Kayınbabamın neden tutuklandığını bilmiyorum" diyen Müslüme'nin annesinden sonra bugün de ağabeyi Hasan Yağal konuştu.

"DEDEMİN NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Ağabey Yağal, "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

"KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM"

Ağabey Yağal, "İfadende neler söyledin?" sorusunu da "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" şeklinde cevapladı.

Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

 Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title