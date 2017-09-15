Müslüman Çocukların Eğitim Azmi

GOROM YUSUF BATI - Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Gorom Gorom kentinde yaşayanlar Müslüman çocuklar, kentteki tek eğitim kurumu olduğu belirtilen medresede elverişsiz şartlarda eğitim görüyor.



Hayırseverler tarafından kurulan ve elverişsiz şartlarda hizmet veren İmam Malik Medresesi'nde 2 müderris tarafından okuma yazma ve din eğitimi gören çocuklar tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir azimle eğitimlerini sürdürüyor.



154 çocuğun eğitim aldığı medresede, ağrılıkla Arapça ve Fransızca eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.



"Ciddi manada yeni bir dersliğe ihtiyacımız var"



Medresede görev yapan müderris Abdurrahman Bomago, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dil ve dini eğitim verdiklerini, bu kapsamda temel dini bilgiler olarak çocukların Kur'an-ı Kerim, fıkıh, siyer eğitimi aldığını, hadis-i şerif ezberlediğini söyledi.



"Bu medrese olmadan önce bölgede bu tarzda eğitim veren hiçbir kurum yoktu. Şu an istediğimiz tek şey bu medresenin sınıf sayısının arttırılması ve ders materyalidir." diyen Bomago, medreseye ilginin yoğun olduğunu belirtti.



Bomago, "Ciddi manada yeni dersliğe ihtiyacımız var. Mevcut sınıfın durumu hiç iyi değil. Bu anlamda Türkiye'den yapılacak yardımlar bizim için çok önemli." diye konuştu.



Bölgede temaslarda bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi de medreseyi ziyaret ederek, eğitim hizmetiyle ilgili bilgi aldı, çocuklara hediyeler dağıttı.



Dernek sorumlusu İsmail Acar, çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.



Eğitim şartlarının son derece yetersiz olduğunu dile getiren Acar, "Burası Türkiye'de gördüğümüz sınıflardan çok farklı. Normal eğitim şartlarının altında bir ortam var. Gönül arzu eder ki eğitim argümanları ile desteklenen bir eğitim ortamında bu çocuklar eğitim görsün. Ne yazık ki bundan uzak bir sınıf ortamındayız." ifadelerini kullandı.



Acar, medresenin hayırseverlerden yardım beklediğini, buradaki çocuklara sahip çıkılması gerektiğini aktardı.



Müderrislerin fedakarca görev yaptığına, ailelerin ise her türlü zor koşula rağmen çocuklarını medreseye gönderdiğine işaret eden Acar, çocukların eğitime dair güzel projelerin hayata geçirilmesini hak ettiğini söyledi.