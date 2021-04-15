Müslüman bilim adamları isimleri! Müslüman bilim insanları kimlerdir?

İslam'ın Altın Çağı dönemi bilim insanları listesi araştırılıyor. Tarihte çok sayıda müslüman bilim adamı vardır. Daha çok Astronomi ve Matematik alanında bilim insanı bulunmaktadır. Şimdi Müslüman bilim adamları isimleri nelerdir onları paylaşalım.