Müslüman bilim adamları isimleri! Müslüman bilim insanları kimlerdir?
İslam'ın Altın Çağı dönemi bilim insanları listesi araştırılıyor. Tarihte çok sayıda müslüman bilim adamı vardır. Daha çok Astronomi ve Matematik alanında bilim insanı bulunmaktadır. Şimdi Müslüman bilim adamları isimleri nelerdir onları paylaşalım.
İslam'ın Altın Çağı'nda İslam coğrafyası içerisinde çalışmalarını yürüten bilim insanlarının listesi. Formal bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinlerarası bilimler üzerine çalışan bilim insanları 8. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan dönemde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Peki, Müslüman bilim adamları kimlerdir?
MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI
Müslüman bilim adamları isimleri yüzyıllarına göre aşağıdaki gibidir. Bilim insanları en solda, ortada tarihleri ve en sağda ise alanları yazmaktadır.
8. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
Ebu Musa Câbir bin Hayyan : 721 - 815 : Tıp, Astronomi, Fizik, Kimya, Coğrafya
Abdülhamid İbn Türk : ? - 830 : Matematik
Sind bin Ali : ? - 864 : Astronomi
Abdulmelik el-Esmaî : 740 - 828 : Zooloji
Yakub bin Tarık : ? - ? : Astronomi, Matematik
Halil ibn Ahmed el-Ferahidi : 718 - 786 : Filoloji
İbrahim el-Fezari : ? - 777 : Matematik, Astronomi
Muhammed bin İbrahim el-Fezari : ? - 796 : Matematik, Astronomi
Ahmed en-Nihâvendî : ? - ? : Astronomi
İbn Sa'd : 777 - 845 : Tarih
Sehl bin Bişr : 786 - 844 : Astronomi, Matematik
Ziryab : 789 - 857 : Müzik, Coğrafya, Astronomi
Hacac bin Yusuf bin Matar : 786 - 833 : Matematik
El Fadl ibn Naubaht : ? - ? : Astronomi
9. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
Hârizmî : 780 - 850 : Astronomi, Coğrafya, Matematik
Ferganî : 805 - 870 : Astronomi
Kindi : 801 - 868 : Matematik, Fizik, Kimya, Farmakoloji, Tıp
El-Cahiz : 777 - 869 : Tarih, Biyoloji
Ahmed bin Musa : 803 - 873 : Astronomi, Geometri
Abbas Kasım İbn Firnas : 810 - 888 : Astronomi,
Ebu Hanife Dinaveri : 815 - 896 : Botanik, Astronomi, Tarih, Matematik
El-Yakubi : ? - 897 : Coğrafya
Ahmed bin Yusuf : 835 - 912 : Matematik
Belâzürî : ? - 892 : Tarih
Ebu Said Gürgani : ???? : Geometri, Astronomi
Ahmed bin Sehl el-Belhî : 850 - 934 : Coğrafya, Matematik, Tıp
İbn Hurdâzbih : 820 - 912 : Coğrafya
Zünnûn-ı Mısrî : 796 - 859 : Simya, Tıp
Sabit bin Kurra : 821 - 901 : Matematik
İbn-i Hurdazbih : 820 - 912 : Coğrafya
Ebu Ma'şer el-Belhi : 787 - 886 : Astronomi
10. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
Meryem el-İcliyye : ? - ? : Astronomi
Battanî : 858 - 929 : Astronomi, Matematik
Ahmed bin Sehl el-Belhî : 850 - 934 : Tıp, Coğrafya, Matematik
Farabi : 870 - 950 : Astronomi, Matematik
Ebu'l Vefâ el-Bûzcânî : 940 - 988 : Astronomi, Matematik
Râzî : 865 - 925 : Kimya, Tıp
Ahmed bin Musa : 803 - 873 : Astronomi, Geometri
El-Mesûdî : 896 - 956 : Tarih, Coğrafya
Abdurrahman es-Sufî : 903 - 986 : Astronomi
İbn Havkal : ? - 988 : Coğrafya
İbn Fadlan : ? - ? : Coğrafya
Hemdani : 893 - 945 : Tarih, Astronomi, Coğrafya
Muvaffak : ? - ? : Fizik
İbn-i Yunus : 950 - 1008 : Astronomi, Matematik
İstahri : ? - 957 : Coğrafya
Ali bin Abbas : 932 - ? : Fizik, Tıp
Siczi : 945 - 1020 : Astronomi, Geometri
Hucendi : ? - 1000 : Astronomi, Matematik
İbn el-Fakih el-Hamadani : ? - ? : Tarih, Coğrafya
Ebu'l Kasım El-Zehravi : 936 - 1013 : Tıp
11. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
Ali bin İsa : 940 - 1010 : Tıp
Ebu Nasr Mansur : 960 - 1036 : Matematik, Astronomi
El-Kerecî : 953 - 1029 : Matematik
İbn-i Sina : 980 - 1037 : Fizik, Tıp
İbn-i Heysem : 965 - 1040 : Fizik, Tıp
Birûni : 973 - 1048 : Astronomi, Matematik, Tarih
Ebu Said Gardezî : ? - 1061 : Coğrafya, Tarih
Ebu Hasan Behmenyar : 993 - 1066 : Astronomi
Ali bin Rıdvan : 998 - 1068 : Fizik, Tıp
Yusuf Has Hacib : 1017 - 1077 : Siyasetbilim
Zerkâlî : 1029 - 1087 : Astronomi
El-Bekrî : 1014 - 1094 : Coğrafya
İbn Hazm : 994 - 1064 : Tarih
Dânî : 1068 - 1134 : Geometri, Fizik
Muhammed Zerrindeşti : ? - ? : Tıp
12. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
Kâşgarlı Mahmud : 1008 - 1105 : Dil, Tarih
Fahreddin Râzî : 1148 - 1209 : Fizik
Cabir bin Eflah : 1100 - 1150 : Astronomi, Matematik
Hazini : 1100 - 1155 : Fizik, Astronomi, Matematik
İbn Rüşd : 1126 - 1198 : Astronomi, Tıp
Ferîdüddin Attâr : 1136 - 1221 : Hekim
İbn-i Zühr : 1091 - 1161 : Tıp
Şerafeddin el-Tusî : 1135 - ? : Astronomi, Matematik
İbn Asakir : 1105 - 1176 : Tarih
Muhammed İdrisi : 1100 - 1166 : Coğrafya
Ebu'l-Berekât Bağdâdi : 1076 - 1166 : Tıp
İbnü'l Cevzî : 1116 - 1201 : Tarih, Tıp
Abdüllâtif Bağdâdi : 1162-1231 : Tıp
13. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
İbn-i Cübeyr : 1145 - 1217 : Coğrafya
Abdullâtif el-Bağdadî : 1162 - 1231 : Tıp
El-Cezeri : 1136 - 1233 : Sibernetik
İbn-i Şeddad : 1162 - 1234 : Hukuk, Tarih
Şemseddin Semerkandi : 1250 - 1310 : Astronom, Matematik
Abdullah bin Ahmed el-Baytar : 1197 - 1248 : Tıp, Farmakoloji
Usame bin Munkiz : 1095 - 1188 : Tarih
Nasîrüddin Tûsî : 1201 - 1274 : Astronomi, Coğrafya
Zekeriya el-Kazvinî : 1202 - 1283 : Astronomi, Coğrafya, Fizik, Jeoloji
İbn Nefis : 1213 - 1288 : Tıp, Sosyoloji
Şemseddin Şehrezuri : 1250 - ? : Tıp, Tarih
El-Dimeşkî : 1256 - 1327 : Coğrafya
Esireddin el-Ebherî : ? - 1262 : Matematik, Astronomi
Nureddin Batrucî : ? - 1217 : Astronom
Zehebî : 1274 - 1348 : Tarih
İbn Ebî Useybia : 1203 - 1270 : Tıp, Tarih
Fahreddin Ahlatî : ? - ? : Astronomi
Necibüddin Semerkandi : ? - ? : Tıp
Reşîdüddîn Hamedani : 1249 - 1318 : Tarih
Muhammed Ufî : 1171 - 1242 : Tarih
İbrahim Hilati : 1242 - 1322 : Kimya, Tıp
14. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
Kutbeddin Şirazî : 1236 - 1310 : Tıp, Astronomi, Fizik, Coğrafya
Kemaleddin El Farisi : 1267 - 1319 : Matematik, Fizik
Ebu el-Fida : 1273 - 1331 : Coğrafya
İbn Teymiyye : 1263 - 1328 : Sosyoloji
İbn Battuta : 1304 - 1369 : Coğrafya
İbn Kesir : 1301 - 1373 : Tarih
Aydınlı Hacı Paşa : 1339 - 1397 : Tıp
Şemseddin Halîlî : ? - 1397 : Matematik, Astronomi
İbnu'ş-Şâtır : 1306 - 1375 : Astronomi
Bursalı Kadızade Rumi : 1364 - 1436 : Astronomi, Matematik
Ahmed Eflâkî : ? - 1360 : Astronomi
Ahmedî : 1334 - 1413 : Tıp
Makrîzî : 1364 - 1442 : Tarih
Hamdullah el-Müstevfî : 1281 - 1340 : Coğrafya, Tarih
Zehebî : 1274 - 1348 : Tarih
15. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ
İbn-i Haldun : 1332 - 1406 : Felsefe, Tarih, Sosyoloji
Aydınlı Hacı Paşa : 1339 - 1413 : Tıp
Bursalı Kadızade Rumi : 1337 - 1437 : Astronomi, Matematik
Gıyaseddin Cemşid : 1380 - 1437 : Astronomi, Tıp
Uluğ Bey : 1393 - 1449 : Astronomi, Matematik
Sabuncuoğlu Şerefeddin : 1385 - 1468 : Tıp
Ali Kuşçu : 1403 - 1474 : Astronomi, Dilbilim, Matematik
II. Mehmed : 1432 - 1484 : Fizik
Şükrullâh : ? - ? : Tarih
Bahaüddin Amilî : ? - 1622 : Matematik, Astronomi
Akşemseddin : 1389 - 1459 : Tıp
Molla Abdülvacid : ? - 1434 : Astronomi
Pîrî Reis : 1465 - 1554 : Coğrafya
İbn Tağrıberdî : 1410 - 1470 : Tarih
İbn Gazi el-Miknasi : 1437 - 1513 : Matematik