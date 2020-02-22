Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, sahnenin ve sinemanın eski yıldızlarından 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

22.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:41
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı 'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki 'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce 'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

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