Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, sahnenin ve sinemanın eski yıldızlarından 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
22.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:41
2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.
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