Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti
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Devlet Hastanesi, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Sabah

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

20.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:25
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

İSTANBUL - Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi. Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur'un bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiği öğrenildi. 87 yaşında olan Muhterem Nur bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

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