Müslüm Gürses'in Eşi Muhterem Nur: Filmden Bir Kuruş Para Almadım
Muhterem Nur, konuk olduğu programda eşinin hayat hikayesinin anlatıldığı ve kısa sürede 58 milyon hasılat elde eden 'Müslüm' filminden bir kuruş para almadığını, emekli maaşıyla geçindiğini söyledi.
Bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' magazin programına konuşan Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı ve vizyona girdiği günden bu güne 4,5 milyon kişi tarafından izlenen 'Müslüm' filminden para almadığını söyledi.
"MÜSLÜM FİLMİNDEN BİR KURUŞ ALMADIM"
4.5 milyon kişi tarafından izlenen 'Müslüm' filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur, "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.
"MAAŞIMDAN 2 BİN TL KALIYOR"
Emeklilik maaşlarıyla geçindiğini söyleyen Muhterem Nur, "Yurt dışından ve Türkiye'den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor, evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum" dedi.
FİLMİN YAPIMCISI: BENDEN PARA TALEBİ OLMADI, FİLMİN SAHİBİDİR
Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu " Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur.." dedi.
58 MİLYON HASILAT YAPILDI
Müslüm filmin yayına girdiğinden bu yana olan hasılatının 58 milyon 462 bin 172,61 lira olduğu ortaya çıktı.
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Eline 6 bin lira geciyomus, iyi bence. bankadada vardir biraz ona göre idare etsin yaninda insan calistirmasi sart mi, paradan cok bahseder oldu.sükür desinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Biraz vermeleri gerekir benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAV SY. MUHTEREM NUR AÇIKLAMA YAPTI TEK KURUŞ TALEP ETMİYORUM DİYE ORTALIĞI KARIŞTIRMAYIN SENE 2018 OLMUŞ ELİNİZİN ALTINDA İNTERNET DİYE ŞEYTAN VAR!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KADININ PARA TALEBİ OLMAMIŞ ZATEN BİR SORU YÖNELTİLMİŞ ODA CEVAP VERMİŞ. MÜSLÜM GÜRSES EVET İYİ BİR USTAYDI İYİ BİR YORUMCUYDU FAKAT ÖLÜMÜNE KADAR BİR ÇOK TV DE MEKANDA SAHNE ALIP KONSERLER VERİYORDU EN BASİT BİR MÜZİK GRUBUNUN BİLE ALDIĞI GECELİK ÜCRET 2000-5000 LİRA OLSA HAFTADA 3 GÜN SAHNE ALSA BU PARA BİLE YETER. MÜSLÜM GÜRSES E DEĞER VERİLMİŞ OLUNSAYDI ŞİMDİ ONUNDA YATLARI KATLARI OLURDU. . . DEMEK Kİ HİÇ DEĞER VERİLMEMİŞ ŞİMDİ HAYATINI FİLM YAPMIŞLAR NE ÇIKARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben şimdi anlamadım müslüm gürses bir patent değilki birçok ülkede birçok insanla ilgili bibliyografi tarzında filmler vardır. Ne alaka şimdi emeği veren ve düşünen herkes hak ediyor birileri onun hayatında var böyle yaşıyor diye onumu zengin etmek için bu kadar emek harcandı. Çalışan ve oynayan herkesin yüreğine sağlık. . . . . . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır