Müslüm Filmi, 17 Günde Rekor İzlenme ve Hasılata Ulaştı

Arabesk müziğin 2013 yılında vefat eden efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim'de seyircisiyle buluştu. Ketche ile Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu sezonun iddialı yapımı, 954 salonda gösteriliyor. Vizyona girmeden büyük yankı uyandıran film, izlenme rekoru kırmaya hazırlanıyor.

17 GÜNDE 3,5 MİLYON İZLENME

Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı film, 17 günde 3 milyon 423 bin 161 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.

46 MİLYON HASILAT ELDE EDİLDİ

Hafta sonu 644 bin 720 kişi tarafından izlenen 18 milyon bütçeli yapım, 17 günlük sürede 46 milyon 150 bin 473 TL hasılat elde etti.