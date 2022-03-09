Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta, kar yağışı etkili oldu. Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizledi. Ekipler ayrıca tedbir amaçlı tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kar nedeniyle kapanan 47 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Nimet Erez de güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, mart ayının dert ayı olduğu söyledi.