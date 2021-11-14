Muşlu dünya 3'üncüsü güreşçi yeni yetenekler arıyor

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası'nda 100 kiloda 3'üncü olan milli sporcu Davut Olcan (26), güreş branşı antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan (40) ile birlikte köy köy dolayarak, ata sporu güreş için yetenekli yeni sporcular keşfediyorlar.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Davut Olcan, 100 kiloda 3'üncü olmayı başardı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşayan Olcan, köyden şampiyonaya uzanan başarılı bir hayat öyküsüne sahip. Olcan, güreş antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan ile birlikte köyleri tek tek gezerek, ata sporu için yetenekli yeni sporcular keşfediyor. Köylerde yapılan keşif sonrasında kayıtları yapılan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda başarılı bir sporcu olabilme noktasında, eğitimlerden geçiriliyor.

Köy çocuklarından İnan Mutlu ise, çok iyi bir güreş sporcusu olmak istediğini belirterek, taramalarda yer aldığını söyledi.