Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yaz aylarında Yalova sahiline giderek dalış yapan amatör dalgıçlar, bu yıl etkili olan müsilajı (deniz salyası) deniz tabanında görüntüledi.

Yaz aylarında Yalova sahiline giderek dalış yapan amatör dalgıçlar, bu yıl etkili olan müsilajı (deniz salyası) deniz tabanında görüntüledi.

Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi.

Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, AA muhabirine, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, "Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum." dedi.

Bu yıl bölgede ilk kez dalış yaptıklarını anlatan Sabuncu, "Dün Çiftlikköy sahilinde sabah saatlerinde temiz olur düşüncesiyle bir umutla gittik. Suyun dışından bakınca çok belli olmuyor ama dalınca hemen hemen her yerde var. Açıkta yoktur diye biraz açıldık ama ne kadar açılırsak açılalım salyadan kurtulamadık." diye konuştu.

Sabuncu, suyun altının müsilajla kaplı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Kayıtlarda da görülüyor. Deniz canlıları çok azdı. Bir iki tane istiridye gördüm. Bir tanesi canlı gibiydi ama onların da ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum. Bir balık gördüm ve ona çok üzüldüm. Ağzı açıktı ve belli ki boğuluyordu. Biraz hareket ettirmeye çalıştım ama yine ters döndü ve suyun dibine çöktü. Resmen boğuluyordu ve çok üzücü bir durumdu bu. Benim gördüğüm sadece bir taneydi. Denizin dibinde müsilajdan dolayı sıkıntı yaşayan ne kadar deniz canlısı var bilmiyorum. İnşallah yetkililer bir an önce çözüm bulurlar da denizdeki canlılar eski yaşamlarına kavuşur diye umut ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:08:05. #1.14#

title