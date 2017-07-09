Müsiad Trabzon Şube Başkanı Kaan Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Trabzon'un ekonomisinin istenilen büyüklüğe ulaşmasının tek yolunun, üretime yönelik yatırımların yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Akyazı dolgu alanında şehir hastanesi kurulması ve Arsin ilçesinde denizde dolgu yapılarak Yatırım Adası kurulmasının önünün açıldığını hatırlattı.



Trabzon'un, Türkiye'nin sağlık ve yatırım üssü olma yolunda emin adımlar atacağını ifade eden Kaan, "Bu değişiklikle yıllardır üzerinde çalışılan, hem biz sivil toplum örgütlerinin hem de siyasi partilerimizin istediği, beklediği büyük yatırımların önü açılmış oldu. TBMM'den geçen yeni kanun ile birlikte artık bu iki önemli yatırımın önünde hiçbir engel kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.



Büyümenin anahtarının yatırım olduğuna işaret eden Kaan, şunları kaydetti:



"Trabzonumuzun ekonomisinin istenilen büyüklüğe ulaşmasının tek yolu yatırımcıların Trabzon'a getirilmesi ve üretime yönelik yatırımların yapılmasıdır. Yatırım adası Trabzon'un jeopolitik konumu ve sanayileşmenin önündeki engeller düşünüldüğünde çok önem arz eden bir alt yapı yatırımıdır. Ayrıca Trabzon'un liman şehri olması ve mevcut limanın yetersizliği düşünüldüğünde, Yatırım Adasında oluşturulacak büyük bir ticari liman, hem bölgeye hem ülkemize büyük hizmetler kazandıracaktır. İpek Yolu'nun geçiş noktasının en önemli ayaklarından biri olan Trabzonumuz gelecekte lojistik bir üs olmak istiyorsa, kara hava deniz ve demiryollarının kesiştiği bir ticari merkez olması kaçınılmazdır. Tarihinde bir çok uygarlığa ticari merkezlik yapmış olan liman şehri Trabzon, geçmişteki gücüne yeniden kavuşmalı, bölgedeki abilik rolünü üstüne katarak devam ettirmelidir."



Kaan, Trabzon'da derneklerine bağlı 70 üye ve ulusal bazda sıralamaya girmiş büyük firma üyeleriyle birlikte şehrin yatırımında, sanayileşmesinde ve ticaretinde her sorumluluğu almaya ve yerine getirmeye talip olduklarını da dile getirdi.