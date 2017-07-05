MÜSİAD'tan Vergi Dairesi Başkanlığına Ziyaret



Yapılan ziyarette MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'un yanı sıra Şube Başkan Vekili Salih Bakkaloğlu, Şube Başkan Yardımcıları Zafer Boz, Mustafa Gavasoğlu, Bütçe ve Mali İşler Komisyon Başkanı Semih Gülşan, Teşkilatlanma Komisyon Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Üye İlişkileri Komisyon Başkanı Kadir Tecelli, Gençlik Kurulu Başkanı Uğur Çarboğa ve Şube Müdürü Emre Ozan katıldı.

Ziyaret kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ile görüşen MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sakarya'nın sanayi bölgeleri ve ihracat alanın da yaptığı atlımlar hakkında konuştular.

COŞKUN: "SAKARYA BÜYÜYEN BİR DEĞER"

Sakarya'nın sanayi alanın da büyüyen bir şehir olduğunu ifade eden MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun, "Sakarya her geçen gün sanayi alanında kendine yeni değerler katan ve ihracatta her yıl daha da büyüyen bir şehir olma özelliğine sahip. Özellikle son yıllarda tarım ve sanayi alanında yapılan atılımlarla ülkemizde ciddi bir yere geldiğini görüyoruz. MÜSİAD Sakarya olarak biz de bu yapılanma da üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğiz."

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik Sakarya'da gelişen sanayinin şehirde pozitif bir hareketliliğe sebep olduğunu belirtti. Ayrıca Sakarya'da büyüyen sanayinin vergilere olumlu bir şekilde yansıdığını ifade etti. Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yaşar Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

