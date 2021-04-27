MÜSİAD'tan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
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MÜSİAD'tan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

MÜSİAD'tan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, market alışveriş kuponu ve nakdi yardımlarda bulunulduğu bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, market alışveriş kuponu ve nakdi yardımlarda bulunulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan İsmail Tosun, " Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda MÜSAİD Kütahya olarak ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, market alışveriş kuponu ve nakdi yardımlarda bulunduk. MÜSİAD Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Örgütü olmasının yanında Küresel Sermaye Platformudur. Üyelerinin tamamı yatırımcı, üretici, işveren olan MÜSİAD, yılın her ayında olduğu gibi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktadır. Ülkemizin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan beyin de talimatlarıyla dağıtacağımız yardım kolileri ve diğer yardımları mümkün olduğu kadar yerel üretici ve esnaflardan almaya dikkat ettik. MÜSİAD Kütahya üyelerinin yapmış olduğu yardımların daha iyi noktalara, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Kızılay Kütahya, Beyazay Kütahya ve Hayrat Vakfı Kütahya Şubeleri ile anlaşarak yardım kolileri, alışveriş çekleri ve nakdi yardımlarımızı teslim ettik. Allah bu mübarek günlerde yardım eden MÜSİAD üyelerimizin yardımlarını kabul etsin, helalından bol kazançlar versin. Ayrıca bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olan Kızılay, Beyazay ve Hayrat Vakfı Kütahya başkanları ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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