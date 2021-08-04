MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyasına katıldı
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MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyasına katıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki üyeler Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinde kan bağışı kampanyasına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki üyeler Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinde kan bağışı kampanyasına katıldı.

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Türk Kızılayın Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak amacıyla 2005'te başlattığı "Güvenli Kan Temini Programı" hakkında bilgi verdi.

Gönüllü bağışçı bulmak konusunda zorluk çektiklerini belirten Gök, "Kızılay olarak Ulusal Güvenli Kan Temini Programı'nda şu anda sıkıntıdayız. Gönüllü kan bağışçısı bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Bizim sorumlu olduğumuz Manisa, Aydın ve İzmir'de kan kullanan 95 hastanenin kanını temin etmekte çok ciddi sıkıntı yaşamaktayız. Pandemi ve sıcaklık nedeniyle vatandaşlarımız belki de psikolojik nedenle, en önemli vatandaşlık görevlerinden birini ertelemekteler." diye konuştu.

Kızılay Kan Merkezlerinin ve binalarının günde iki defa dezenfekte edildiğini ifade eden Gök, salgına Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere tam olarak uyulduğunu, vatandaşların bu konuda tereddüt yaşamamaları gerektiğini hatırlatarak, "Özellikle ağustos ayında 18-60 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı tok karına bir kimlikle Kızılay kan merkezlerine ve gezici ekiplere kan bağışına davet ediyorum." dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da "MÜSİAD olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında olmaya çalıştık, her türlü ortamda da çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayın yanında olduklarını ifade eden Saygılı, şu değerlendirmede bulundu:

"Gecelerini gündüzlerini hiçe sayarak bizlerin sağlığı için ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın bu memleketin bütün evlatlarına hizmetlerde bulunan Türk Kızılaya teşekkürlerimi sunuyorum. Biz iş adamları olarak iş verenler olarak çalışanlarımızla beraber Türk Kızılayın yanında her zaman olduğumuz gibi bugünde olduğumuzu hissettirmeye geldik. Bütün vatandaşlarımızın kan ile problemi olmayan, kan vermekte sıkıntı yaşamayan her arkadaşımızın, muhakkak gelip böyle hijyenik ortamlarda özellikle biz bulunduğumuz ortamın hijyenine şahit olduk, kan vermelerini ve halkımızın ihtiyacını gidermek konusunda bir zekat ve bu milletinde bir evladı olmanın bir ispatı olması çerçevesinde davet ediyorum."

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki üyeler, doldurdukları formların ardından kan bağışı yaptı.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyasına katıldı
MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyasına katıldı
MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyasına katıldı
MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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