Müsiad ile SMIIC arasında İş Birliği protokolü imzalandı

05.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:08

MÜSİAD ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) arasında İslam ülkelerinin standardizasyon ve uygun değerlendirme alanlarında kapasite arttırıcı ve farkındalık faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü, Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt'ün katılımlarıyla Genel Merkez'de imzalandı

MÜSİAD ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) arasında İslam ülkelerinin standardizasyon ve uygun değerlendirme alanlarında kapasite arttırıcı ve farkındalık faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü, Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt'ün katılımlarıyla Genel Merkez'de imzalandı

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı ülkeler arasında ortak standartların belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi amacıyla kurulan (SMIIC) aynı zamanda, İİT'ye bağlı ülkeler arasında ticareti geliştirmeyi ve ticaretin önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu bağlamda SMIIC ile iş birliği imzalayan MÜSİAD, anlaşma kapsamında; uygunluk değerlendirme faaliyetlerininin Müslümanlar için önemli bir parçası olan helal endüstri konusunda ortak etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, ugunluk değerlendirme, standardizasyon ve kalite alanlarında da ortak seminerler, çalıştaylar, saha ziyaretleri, fuarlar ve eğitim kursları düzenlemeyi planlayan MÜSİAD, bültenler, süreli yayınlar ile yazılı ve görsel çalışmalar hazırlayarak helal endüstri konusunda farkındalık kampanyaları düzenleyecek.

2 Sözleşme Birden İmzalandı

MÜSİAD ile SMIIC arasında helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin izleme ve izlenebilirlik sistemi kurulması amacıyla bir başka sözleşme daha imzalandı.

Anlaşma kapsamında firmaların ürettiği ürün ve hizmetin tedarik zincirinin tüm aşamalarında ilgili mevzuat ve helal standartlarına uygun şekilde üretilmesi ve bu şekilde tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor. Sözleşme kapsamında ayrıca, SMIIC tarafından belirlenen standartların ortak kullanımının sağlanması ve helal sertifikalı ürünlerin küresel piyasada tanınırlığının ve itibarının artırılması için izleme ve izlenebilirlik sistemi kurulması da amaçlanıyor.

Temizlik, Yeme ve İçme Konularında İslami Usuller Belirlenmeli

Anlaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, helal üretim ve tüketimin önemine dikkat çekti. İslam'ın emrettiği temizlik ve yeme alışkanlığının, insanoğlunun sağlık ve sıhhati açısından çok önemli olduğunu belirten Kaan, helal üretim ve tüketim konusunda maalesef İslam dünyasında da bilinç düzeyinin oldukça düşük olduğu ifade etti.

İnsanlığın tarihi süreç içerisinde veba, kolera, İspanyol gribi gibi milyonlarca kişinin ölümüne yol açan salgın hastalıklar atlattığını kaydeden Kaan, şu an da ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Koranavirüs salgınıyla insanlığın zorlu bir imtihandan geçtiğini kaydetti. Çin'de yayılan hastalığın, yabani hayvanlardan yayıldığına dair ciddi iddiaların olduğunu dikkat çeken Kaan, bu noktada helal yeme, helal kesim gibi konuların öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Yeme, içme ve temizlik anlayışında öncelikle İslam dünyasından başlayarak İslami usullerin benimsenmesi konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kaan, bu noktada SMIIC ile iş birliğine giderek çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Kaynak: Bültenler