Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı Misafir Ettik
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Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı Misafir Ettik

Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı Misafir Ettik
Habermetre - Haberler | Toplum

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Vali Özkan, misafirleri ile şehrin sanayi, ekonomik ve istihdam konularını görüştü. Ayrıca bu konuların geliştirilmesine yönelik atılacak ortak adımlar da değerlendirildi.

Kaynak: Habermetre

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