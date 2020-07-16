MÜSİAD'dan Turizm Müdürü Taştan'a ziyaret MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, İl Kültür Turizm Müdürü Resul Taştan ziyaret ederek Düzce turizmini konuştular.

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, İl Kültür Turizm Müdürü Resul Taştan ziyaret ederek Düzce turizmini konuştular.

Vefa Pehlivan, beraberinde Düzce eski Belediye Başkan Yardımcısı, Özgür Sağlam ile birlikte İl Kültür Turizm Müdürü Resul Taştan'ı ziyaret ettiler.

Ziyaretle ilgili bilgiler veren Başkan Vefa Pehlivan "Düzce'de var olan karavan kamp alanlarının durumu ve yeni oluşturulabilecek kamp alanları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Düzce'mizin turizm konudaki avantajlarını nasıl sağlıklı hale getirebiliriz konularında fikir alışverişinde bulunduk projeleri konuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel çalışmaları herkes görecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA