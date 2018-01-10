Müsiad'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 10 Ocak Çalışan Gazeteci günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü gününü kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk, yayımladığı mesajda, "Her kesimin, bilgi edinme, haber alma, özgür düşünce; ifade ve eleştiri hakkına sahip olduğu dünyamızda, temel insan haklarından olan, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yollarından birisi, basın ve yayın özgürlüğüdür. Dün olduğu gibi bugün de, bu özgürlüğün ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Toplumların gelişiminde, doğrulanmış kaynağa dayalı bilgilendirme, objektif kriterlere dayalı aydınlatma ve gerçeği ortaya çıkararak kamuoyu oluşturma gibi, önemli bir görevi, zor şartlarda başarıyla yürüten Değerli Basın Çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP