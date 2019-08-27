Musabeyli Kaymakamı Avcı'dan veda ziyareti

Musabeyli Kaymakamı Avcı'dan veda ziyareti

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

27.08.2019 09:38
Musabeyli Kaymakamı Avcı'dan veda ziyareti

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.


Musabeyli Kaymakamı iken Muş'un Varto İlçe Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu. Rektör Karacoşkun, ziyaretinden dolayı Avcı'ya teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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