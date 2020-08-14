Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Gazi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Musa Yıldız kimdir? Musa Yıldız nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:31

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Musa Yıldız kimdir! Musa Yıldız hayatı ve biyografisi!

MUSA YILDIZ KİMDİR?

Eğitim

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1988

Yüksek Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Doktora Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1998

Doçent Arap Dili ve Edebiyatı YÖK Üniversitelerarası Kurul 2002

Profesör Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 2007

Akademik Hayatı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1994-1996

Mis.Araş.Gör. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1996-1997

Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1997-1998

Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1998-2001

Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2001-2002

Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2002-2003

Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2003-2004

Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2004-2007

Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2007-

Çalışma Hayatı

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2002-2003

Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd. 2007-2010

Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü 2007-2010

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. 2010-2011

Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu) 2012-2013

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2012-2013

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2012-2013

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör) 2013-2014

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2014-2019

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 2015-2020

Diğer Profesyonel Etkinlikler

Yunus Emre Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi

Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi

bilig Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Diyanet Arapça İlmi Dergi Danışma Kurulu Üyesi

Marife Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi

EKEV Akademi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Kutadgubilig Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Mecmuası Hakem Kurulu Üyesi

İslâmî İlimler Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi

Usul Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Vakıflar Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi "Artuklu Akademi" Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Bildiği Diller

Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi.

MUSA YILDIZ HAKKINDA BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler

Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!
İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!
Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!
Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!
Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!
Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!
Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!
Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!
Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!
Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada 3. Sayfa
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var' sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var" sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Yonca Evcimik Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Süleyman Seba Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Sabah İzmir
Şu an buradasınız: Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 09:31:45. #1.14#
title