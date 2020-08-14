Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi! 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Gazi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Musa Yıldız kimdir? Musa Yıldız nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Musa Yıldız kimdir! Musa Yıldız hayatı ve biyografisi! MUSA YILDIZ KİMDİR? Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1988 Yüksek Lisans Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 Doktora Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1998 Doçent Arap Dili ve Edebiyatı YÖK Üniversitelerarası Kurul 2002 Profesör Arap Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 2007 Akademik Hayatı Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1994-1996 Mis.Araş.Gör. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1996-1997 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1997-1998 Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1998-2001 Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2001-2002 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2002-2003 Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2003-2004 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2004-2007 Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2007- Çalışma Hayatı

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd. 2007-2010 Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü 2007-2010 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. 2010-2011 Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu) 2012-2013 Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2012-2013 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2012-2013 Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör) 2013-2014 Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2014-2019 Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 2015-2020 Diğer Profesyonel Etkinlikler

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