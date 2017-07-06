Musa Sıvacıoğlu'ndan Başkan Arslan'a Ziyaret
AK Parti 22. ve 23. Dönem Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti 22. ve 23. Dönem Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Çalışmalarından dolayı Başkan Arslan'ı tebrik eden Sıvacıoğlu, çalışmalarından Arslan'a başarılar diledi.
Başkan Arslan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Sıvacıoğlu ve Başkan Danacı'ya teşekkür etti. - KASTAMONU