Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir? Musa Orhan tutuklandı mı?

Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunan tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Peki, Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir?

MUSA ORHAN KİMDİR?

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'i bir evde alıkoyarak 20 gün boyunca cinsel saldırıda bulunarak intihara sürüklemişti. 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son vermeye teşebbüs eden genç kadın, 18 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Orhan 19 Ağustos'ta çıkarıldığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı. Ancak Musa Orhan, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra, 25 Ağustos'ta Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye edilmişti.

Fail Orhan hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan açılan davanın yanı sıra, Er'in ölümüne ilişkin "intihara sürükleme" suçundan da yargılanması istendi.

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

Siirt'te 2020 yılında intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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