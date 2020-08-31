Musa Orhan'ın tahliyesine tepki: "Toplumda cezasızlık algısı var"
18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi.
31.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:49
18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Sosyal medyada karara büyük bir tepki oluşurken, hukukçular özellikle son beş yıldır cezasızlık politikasının yasal hale geldiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: DailyMotion.com