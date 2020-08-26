Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve dün akşam tahliye edilen Musa Orhan'ın serbest kalmasına İpek Er'in babası isyan etti. Acılı baba "Bırakılan mektup, intihar delil olarak yetmiyor mu? Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?" diye seslendi.

18 yaşındaki İpek Er'in intihar etmesinden sonra genç kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve sonrasında serbest kalan Musa Orhan, Er'in vefatının ardından geçtiğimiz hafta tekrar tutuklanmıştı. Ancak Orhan, dün akşam tahliye edildi. Hayatını kaybeden İpek Er'in acılı babası ise bu karara "Yargıyı kim ikna etti. Katilin arkasının, bu olaya tepki gösteren milyonlarca insandan daha güçlü olduğunu düşünüyorum" diyerek isyan etti.

"DAHA NE KADAR DELİL LAZIM"

Sözcü gazetesine konuşan baba Fuat Er şunları söyledi: "Delil yetersizliğinden serbest kaldığını söylüyorlar. Daha ne kadar delil lazım bilmiyorum. Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Bırakılan mektup, intihar delil olarak yetmiyor mu? Daha ne kadar delil lazım?

"KAFAMDA BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VAR"

Milyonlarca insan tepki gösterdi, feryat etti. Bunlar yetmiyor mu? Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kafamda bir sürü soru işareti var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu tahliyenin arkasında hangi güç var. Yargıyı kim ikna etti. Katilin arkasının, bu olaya tepki gösteren milyonlarca insandan daha güçlü olduğunu düşünüyorum."

"SANIĞIN AİLESİNDEN BİZE BİR TELEFON GELMEDİ"

Olayın ardından İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlarının, birçok siyasi parti temsilcisinin, vali ve kaymakamın kendisini aradığını, ziyaret ettiğini ve acısını paylaştığını anlatan acılı baba şöyle devam etti: "Ancak sanığın ailesinden bize bir telefon gelmedi. Sanığın ailesi de anne baba. Arayıp, 'Biz de üzgünüz. Oğlumuz böyle bir şey yapmış, biz de kınıyoruz, acınızı paylaşıyoruz' diyebilirdi. Ancak aramadılar. O kadar bakan ve siyasi parti aradı… Beni düşman gördüler. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum."