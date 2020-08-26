Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve dün akşam tahliye edilen Musa Orhan'ın serbest kalmasına İpek Er'in babası isyan etti. Acılı baba "Bırakılan mektup, intihar delil olarak yetmiyor mu? Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?" diye seslendi.
18 yaşındaki İpek Er'in intihar etmesinden sonra genç kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve sonrasında serbest kalan Musa Orhan, Er'in vefatının ardından geçtiğimiz hafta tekrar tutuklanmıştı. Ancak Orhan, dün akşam tahliye edildi. Hayatını kaybeden İpek Er'in acılı babası ise bu karara "Yargıyı kim ikna etti. Katilin arkasının, bu olaya tepki gösteren milyonlarca insandan daha güçlü olduğunu düşünüyorum" diyerek isyan etti.
"DAHA NE KADAR DELİL LAZIM"
Sözcü gazetesine konuşan baba Fuat Er şunları söyledi: "Delil yetersizliğinden serbest kaldığını söylüyorlar. Daha ne kadar delil lazım bilmiyorum. Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Bırakılan mektup, intihar delil olarak yetmiyor mu? Daha ne kadar delil lazım?
"KAFAMDA BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VAR"
Milyonlarca insan tepki gösterdi, feryat etti. Bunlar yetmiyor mu? Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kafamda bir sürü soru işareti var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu tahliyenin arkasında hangi güç var. Yargıyı kim ikna etti. Katilin arkasının, bu olaya tepki gösteren milyonlarca insandan daha güçlü olduğunu düşünüyorum."
"SANIĞIN AİLESİNDEN BİZE BİR TELEFON GELMEDİ"
Olayın ardından İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlarının, birçok siyasi parti temsilcisinin, vali ve kaymakamın kendisini aradığını, ziyaret ettiğini ve acısını paylaştığını anlatan acılı baba şöyle devam etti: "Ancak sanığın ailesinden bize bir telefon gelmedi. Sanığın ailesi de anne baba. Arayıp, 'Biz de üzgünüz. Oğlumuz böyle bir şey yapmış, biz de kınıyoruz, acınızı paylaşıyoruz' diyebilirdi. Ancak aramadılar. O kadar bakan ve siyasi parti aradı… Beni düşman gördüler. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum."
NE OLMUŞTU?
Yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er'e yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile hakkında dava açılan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi. Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan'ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.
20 GÜN DAYANABİLDİ
Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.