Musa Eroğlu, kemençe ile bağlamayı buluşturdu
Ünlü halk ozanı Musa Eroğlu, 'Turnaların Göçü' albümündeki, 'Suna'nın Ağıdı' türküsüne Kapadokya'da klip çekti
19.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:39
Sözleri Avni Kaysal'a müziği Musa Eroğlu'na ait şarkının klibinde Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı da kemençesiyle rol aldı.& ;
Klipte Musa Eroğlu da bağlama çaldı. Erkan Nas'ın yönetmenliğinde çekilen klip, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Kaynak: Snob Magazin
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