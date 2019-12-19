Musa Eroğlu, kemençe ile bağlamayı buluşturdu
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Musa Eroğlu, kemençe ile bağlamayı buluşturdu

Ünlü halk ozanı Musa Eroğlu, 'Turnaların Göçü' albümündeki, 'Suna'nın Ağıdı' türküsüne Kapadokya'da klip çekti

19.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:39
Musa Eroğlu, kemençe ile bağlamayı buluşturdu

Sözleri Avni Kaysal'a müziği Musa Eroğlu'na ait şarkının klibinde Karadenizli ünlü sanatçı da kemençesiyle rol aldı.& ;

Klipte Musa Eroğlu da bağlama çaldı. Erkan Nas'ın yönetmenliğinde çekilen klip, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Kaynak: Snob Magazin

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