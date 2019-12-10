Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz?
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Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz?

Musa Eroğlu ve Güler Duman, Bostancı Gösteri Merkezi'nde 2 bin 500 kişiye türkü ziyafeti çekti

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz?

Türk Halk Müziğinin iki dev ismi ve , Bostancı Gösteri Merkezi'nde Yediveren Orkestrası'yla birlikte İstanbullulara türkü ziyafeti çektiler.

Musa Eroğlu ve Güler Duman, gördükleri ilgiden çok memnun kaldılar.

Musa Eroğlu, kuliste konser sonrası plakçısı Cafer Özdemir ve Güler Duman ile ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken ilginç bir vurgu yaptı.

Musa Eroğlu kuliste kendisiyle röportaj yapan TV muhabirlerine "30 yıl önce neredeydiniz? 30 yıl önce biz türkücülere mikrofon tutulmazdı. Türkülerin ve bizlerin değeri yeni anlaşıldı. İlgi muhteşem herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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