Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gül ve Düşün kimin kitabı kim? Musa Dinç eserleri nelerdir?
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Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gül ve Düşün kimin kitabı kim? Musa Dinç eserleri nelerdir?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, hayatı ve eserleri ile merak konusu oldu. Gül ve Düşün eseri ile gündem olan Musa Dinç hakkında Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli ve Musa Dinç eserleri nelerdir konuları araştırılıyor.

Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gül ve Düşün kimin kitabı kim? Musa Dinç eserleri nelerdir?
27.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:59

Gül ve Düşün eseri ile gündem olan Musa Dinç hakkında araştırmalar yapılıyor. Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli merak edilirken Gül ve Düşün kimin kitabı kim ve Musa Dinç eserleri nelerdir?

MUSA DİNÇ KİMDİR?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.

1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.

Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.

MUSA DİNÇ ESERLERİ

ESERLERİ:

Mizah Öyküsü:

Şöhretli Eşek Arıları (1993),

Acıkan Karıncalar (1996),

Tipten Tipe (1999),

Efendiler Köyü (Öyküler, Tiyatro, 2000),

Dinç Kafa'dan Yorumlarıyla - Taşıt Edebiyatı(2006),

Suçsuz (Mizah Öyküleri toplamı, 2010),

Bir Daha Asla (Mizah Öykü Seçkisi, 2013).

Masal:

Gül ve Düşün - Gülmece Masalları (2000),

Bal Tadında Masallar (2012).

DENEME: Garip Hallerimiz (2003),

Dinç Kafa'dan Düşündüren Sözler (2003),

Sur Dibi (Denemeler, Fıkralar, Söyleşiler, 2006).

Şiir:

Yalnızım (2005).

Çocuk Öyküsü:

Arkadaşım Ninem Adaşım Dedem (2007).

Roman:

Cemilo (2009).

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