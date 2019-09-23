Musa Aydın: "Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil"

23.09.2019 09:25

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türk sporunun lokomotif branşı olduklarını hatırlatarak, "Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Bazı branşlar için belki yeterli olabilir ama bizim geçmişimize baktığımız zaman, Türk sporunun geçmişine baktığımız zaman en fazla madalya aldığımız branş güreş" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü. Kafilede yer alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜREŞ, TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİF BRANŞI"

Zorlu bir şampiyona geçirdiklerini dile getiren Başkan Aydın, "Dünya Şampiyonası'nın yanında bir de olimpiyat kotası vardı. Yani iki şampiyona bir aradaydı. Gerçekten çok zor bir şampiyonaydı. Kazakistan'da olması özellikle çok zordu bizim için. Las Vegas'ta 4 vize almıştık, burada da 4 vize aldık. Daha çok vize olabilir miydi, olabilirdi. Çok sporcumuz son saniyelerde kaybetti. Bundan sonra önümüze bakacağız. Önümüzde Avrupa ve dünya kalifikasyonu var. Buralarda vize alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Bazı branşlar için belki yeterli olabilir ama bizim geçmişimize baktığımız zaman, Türk sporunun geçmişine baktığımız zaman en fazla madalya aldığımız branş güreş. 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 olimpiyat altın madalyanın 29'unu güreşte almışız. Onun için milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda inşallah ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA